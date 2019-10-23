Туктамышева назвала фантастикой катание нового поколения фигуристок

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Чемпионка мира 2015 года россиянка Елизавета Туктамышева высказалась об уровне выступлений нового поколения фигуристок.
Туктамышева назвала фантастикой катание нового поколения фигуристок
  • © Kalle Parkkinen/Newspix24
  • globallookpress.com

«Они, вообще, очень крутые. То, что они демонстрируют, — это за областью фантастики. Это очень сильный скачок в развитии фигурного катания», — приводит слова Туктамышевой телеканал «Звезда».

При этом она всё равно намерена бороться за высокие места, так как тоже исполняет не самые лёгкие элементы.

«Постараемся побороться», — сказала Туктамышева.

На первом этапе серии Гран-при, который прошёл в США, фигуристка завоевала бронзу.

Ранее Туктамышева отреагировала на предложение кататься под песню Аллегровой.

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