Четверо российских арбитров включены в расширенный список главных судей на ЧМ-2020 по хоккею
- Роман Гофман / © Александр Вильф
- РИА Новости
Как сообщает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР), в список главных арбитров вошли Роман Гофман, Константин Оленин, Юрий Оскирко и Евгений Ромасько. вгений Юдин, Глеб Лазарев, Никита Шалагин, Дмитрий Шишло вошли в расширенный список линейных судей.
Окончательный арбитров судей на чемпионат мира будет утверждён марте 2020 года. Мировое первенство пройдёт в швейцарских Цюрихе и Лозанне с 8 по 24 мая.
Ранее сообщалось, что IIHF ещё не получила от НХЛ данные по дисквалификации Валентина Зыкова.