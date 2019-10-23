Четверо российских арбитров включены в расширенный список главных судей на ЧМ-2020 по хоккею

Международная федерация хоккея (IIHF) включила четверых российских арбитров в расширенный список судей на чемпионат мира 2020 года.

Как сообщает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР), в список главных арбитров вошли Роман Гофман, Константин Оленин, Юрий Оскирко и Евгений Ромасько. вгений Юдин, Глеб Лазарев, Никита Шалагин, Дмитрий Шишло вошли в расширенный список линейных судей.

Окончательный арбитров судей на чемпионат мира будет утверждён марте 2020 года. Мировое первенство пройдёт в швейцарских Цюрихе и Лозанне с 8 по 24 мая.

Ранее сообщалось, что IIHF ещё не получила от НХЛ данные по дисквалификации Валентина Зыкова.