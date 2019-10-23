Кержаков займёт место в воротах «Зенита» на матч ЛЧ с «Лейпцигом»

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Пресс-служба санкт-петербургского «Зенита» объявила стартовый состав команды на матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с немецким «Лейпцигом».
Кержаков займёт место в воротах «Зенита» на матч ЛЧ с «Лейпцигом»
  • © Aleksandr Kulebyakin
  • globallookpress.com

С первых минут за «Зенит» сыграют Михаил Кержаков, Вячеслав Караваев, Ярослав Ракицкий, Дуглас Сантос, Бранислав Иванович, Вильмар Барриос, Магомед Оздоев, Олег Шатов, Себастьян Дриусси, Артём Дзюба и Сердар Азмун.

В запасе остались Андрей Лунёв, Игорь Смольников, Йордан Осорио, Роберт Мак, Александр Ерохин, Далер Кузяев и Юрий Жирков.

Матч состоится в Лейпциге 23 октября. Стартовый свисток прозвучит в 19:55 мск.

Ранее сообщалось, что «Лейпциг» представил афишу матча с «Зенитом» в стиле «Звёздных войн».

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