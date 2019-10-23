«Лейпциг» представил афишу матча с «Зенитом» в стиле «Звёздных войн»
- @dierotenbullen
Афиша опубликована в официальном Twitter клуба.
Встреча между «Лейпцигом» и «Зенитом» состоится 23 октября в Лейпциге на стадионе «Центральштадион». Начало — в 19:55 мск.
Ранее хавбек сине-бело-голубых Олег Шатов заявил, что «Зенит» будет отталкиваться от своей игры в матче с «Лейпцигом».
#MissionChampionsLeague ✨ Episode III— RB Leipzig (@DieRotenBullen) October 23, 2019
🔜 #RBLZEN#DieRotenBullen 🔴⚪️ #StarWars#UCLpic.twitter.com/sshrNC2wUZ