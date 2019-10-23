«Лейпциг» представил афишу матча с «Зенитом» в стиле «Звёздных войн»

Немецкий футбольный клуб «Лейпциг» представил афишу матча третьего тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов с российским «Зенитом» в стиле «Звёздных войн».

Афиша опубликована в официальном Twitter клуба.

Встреча между «Лейпцигом» и «Зенитом» состоится 23 октября в Лейпциге на стадионе «Центральштадион». Начало — в 19:55 мск.

Ранее хавбек сине-бело-голубых Олег Шатов заявил, что «Зенит» будет отталкиваться от своей игры в матче с «Лейпцигом».