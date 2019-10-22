Шатов: «Зенит» будет отталкиваться от своей игры в матче с «Лейпцигом»

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Полузащитник российского «Зенита» Олег Шатов поделился ожиданиями от матча с немецким «Лейпцигом» в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.
Шатов: «Зенит» будет отталкиваться от своей игры в матче с «Лейпцигом»
  • РИА Новости

«Мы прекрасно знаем, что «Лейпциг» — сильная команда. Всё будет зависеть от того, как мы сыграем, будем отталкиваться от своей игры», — приводит слова Шатова ТАСС.

Он отметил, что разгромная победа над «Ростовом» дала команде положительные эмоции.

«Восстанавливаться легче, всё ощущается легче. Не сказал бы, что спаренные игры с «Лейпцигом» будут решать всё. Каждый матч важен и ответственен», — добавил футболист.

Матч «Лейпциг» — «Зенит» состоится 23 октября в Лейпциге на «Ред Булл Арене». Начало — в 19:55 мск.

Ранее Сергей Семак заявил, что «Зенит» постарается показать свою лучшую игру в матче с «Лейпцигом».

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