Семак заявил, что «Зенит» постарается показать свою лучшую игру в матче с «Лейпцигом»

Главный тренер российского «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча с немецким «Лейпцигом» в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

«У нас не было выходных после матча с «Ростовом». Мы тренировались в обычном режиме. Все, кто прилетел в Лейпциг, здоровы. Будем стараться показать свою лучшую игру, «Лейпциг» тоже будет играть на победу, а кто победит — завтра увидим», — приводит слова Семака ТАСС.

Он отметил, что у «Лейпцига» много молодых и скоростных игроков, благодаря которым команда быстро играет при переходах из обороны в атаку.

«Если говорить об отдельных личностях, то многое строится на сильных качествах Тимо Вернера, он является одним из ключевых игроков, но нельзя забывать о других футболистах», — добавил специалист.

Матч «Лейпциг» — «Зенит» состоится 23 октября в Лейпциге на «Ред Булл Арене». Начало — в 19:55 мск.

Ранее сообщалось, что бригада арбитров из Турции обслужит матч ЛЧ «Лейпциг» — «Зенит».