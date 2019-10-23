Гончаренко высказал мнение о «Ференцвароше» перед матчем ЛЕ

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко поделился мнением о предстоящем сопернике команды по Лиге Европы — венгерском «Ференцвароше».

«Есть три украинца, мы знаем, как они могут играть. Чемпионат Венгрии характеризуется тем, что команды играют, мало используют длинные передачи. «Ференцварош», наверное, — самая популярная команда Венгрии, они играют от себя, в контроль», — приводит слова Гончаренко ТАСС.

Он отметил, что стиль игры венгерского клуба чем-то схож с тем, как играют другие соперники ЦСКА по Лиге Европы — «Лудогорец» и «Эспаньол».

Матч ЦСКА — «Ференцварош» состоится 24 октября в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Ответная игра, которая пройдёт в рамках четвёртого тура, состоится 7 ноября в Будапеште.

ЦСКА, не набрав очков, по итогам двух туров занимает последнее, четвёртое место в группе.

Ранее Гончаренко заявил, что предстоящие игры с «Ференцварошем» станут определяющими для ЦСКА на групповом этапе Лиги Европы.