Гончаренко высказал мнение о «Ференцвароше» перед матчем ЛЕ

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Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко поделился мнением о предстоящем сопернике команды по Лиге Европы — венгерском «Ференцвароше».
Гончаренко высказал мнение о «Ференцвароше» перед матчем ЛЕ
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«Есть три украинца, мы знаем, как они могут играть. Чемпионат Венгрии характеризуется тем, что команды играют, мало используют длинные передачи. «Ференцварош», наверное, — самая популярная команда Венгрии, они играют от себя, в контроль», — приводит слова Гончаренко ТАСС.

Он отметил, что стиль игры венгерского клуба чем-то схож с тем, как играют другие соперники ЦСКА по Лиге Европы — «Лудогорец» и «Эспаньол».

Матч ЦСКА — «Ференцварош» состоится 24 октября в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Ответная игра, которая пройдёт в рамках четвёртого тура, состоится 7 ноября в Будапеште.

ЦСКА, не набрав очков, по итогам двух туров занимает последнее, четвёртое место в группе.

Ранее Гончаренко заявил, что предстоящие игры с «Ференцварошем» станут определяющими для ЦСКА на групповом этапе Лиги Европы.

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