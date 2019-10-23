Гончаренко заявил, что ЦСКА не экономит силы в Лиге Европы ради РПЛ

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал, что команда не экономит силы в матчах Лиги Европы ради выступлений в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Мы не экономим силы. Слабо представляю, как из моих уст должно прозвучать, что мы экономим силы для игр в чемпионате. Нельзя сказать, что мы с «Лудогорцем» и «Эспаньолом» мало сил отдали, выкладывались», — приводит слова Гончаренко ТАСС.

ЦСКА по итогам двух туров групповой стадии Лиги Европы занимает последнее, четвёртое место в группе, не набрав очков.

В турнирной таблице РПЛ армейцы занимают пятое место, набрав 26 очков в 13 матчах.

Ранее Гончаренко заявил, что предстоящие игры с «Ференцварошем» будут определяющими для ЦСКА на групповом этапе Лиги Европы.