Гончаренко заявил, что ЦСКА не экономит силы в Лиге Европы ради РПЛ

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Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал, что команда не экономит силы в матчах Лиги Европы ради выступлений в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Гончаренко заявил, что ЦСКА не экономит силы в Лиге Европы ради РПЛ
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«Мы не экономим силы. Слабо представляю, как из моих уст должно прозвучать, что мы экономим силы для игр в чемпионате. Нельзя сказать, что мы с «Лудогорцем» и «Эспаньолом» мало сил отдали, выкладывались», — приводит слова Гончаренко ТАСС.

ЦСКА по итогам двух туров групповой стадии Лиги Европы занимает последнее, четвёртое место в группе, не набрав очков.

В турнирной таблице РПЛ армейцы занимают пятое место, набрав 26 очков в 13 матчах.

Ранее Гончаренко заявил, что предстоящие игры с «Ференцварошем» будут определяющими для ЦСКА на групповом этапе Лиги Европы.

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