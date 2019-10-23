Гончаренко заявил, что ЦСКА не экономит силы в Лиге Европы ради РПЛ
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- РИА Новости
«Мы не экономим силы. Слабо представляю, как из моих уст должно прозвучать, что мы экономим силы для игр в чемпионате. Нельзя сказать, что мы с «Лудогорцем» и «Эспаньолом» мало сил отдали, выкладывались», — приводит слова Гончаренко ТАСС.
ЦСКА по итогам двух туров групповой стадии Лиги Европы занимает последнее, четвёртое место в группе, не набрав очков.
В турнирной таблице РПЛ армейцы занимают пятое место, набрав 26 очков в 13 матчах.
Ранее Гончаренко заявил, что предстоящие игры с «Ференцварошем» будут определяющими для ЦСКА на групповом этапе Лиги Европы.