Футболист «Зенита» Сантос назвал сильные стороны «Лейпцига»
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«Какой-то один компонент назвать трудно. Но при этом «Лейпциг» — это команда, которая всегда думает об атаке. Очень любит владеть мячом, контролировать игру и делает на это большую ставку», — цитирует Сантоса «Матч ТВ».
Встреча между немецким коллективом и «Зенитом» состоится 23 октября в Лейпциге на стадионе «Центральштадион». Начало — в 19:55 мск.
Ранее «Лейпциг» представил афишу матча с «Зенитом» в стиле «Звёздных войн».