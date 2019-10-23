Футболист «Зенита» Сантос назвал сильные стороны «Лейпцига»

Защитник петербургского «Зенита» Дуглас Сантос рассказал о сильных сторонах немецкого футбольного клуба «Лейпциг» в преддверии матча третьего тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов.

«Какой-то один компонент назвать трудно. Но при этом «Лейпциг» — это команда, которая всегда думает об атаке. Очень любит владеть мячом, контролировать игру и делает на это большую ставку», — цитирует Сантоса «Матч ТВ».

Встреча между немецким коллективом и «Зенитом» состоится 23 октября в Лейпциге на стадионе «Центральштадион». Начало — в 19:55 мск.

Ранее «Лейпциг» представил афишу матча с «Зенитом» в стиле «Звёздных войн».