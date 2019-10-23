Макгрегор посоветовал украинскому боксёру Ломаченко попробовать силы в MMA

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Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор считает, что чемпион мира по боксу в лёгком весе по версиям WBA, WBO и WBC украинец Василий Ломаченко способен проявить себя в смешанных единоборствах.
Макгрегор посоветовал украинскому боксёру Ломаченко попробовать силы в MMA
  • © Michael Reaves
  • Gettyimages.ru

«Я хорошо знаю Василия Ломаченко, потому что много лет изучал его бои. Он выдающийся боксёр, первый номер рейтинга P4P. Мне кажется, что в одной дисциплине человек может застояться, нужно пробовать иное, например ММА. Поэтому я хотел бы его увидеть в смешанных единоборствах», — цитирует Макгрегора Allboxing.

По его мнению, если он смог выйти на боксёрский поединок с Флойдом Мейвезером, то и Ломаченко сможет выступить против условного Генри Сехудо в UFC.

«Настало время ему попробовать силы в ММА», — добавил Макгрегор.

Ранее Макгрегор сделал прогноз на возможный бой Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона.

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