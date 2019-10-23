Макгрегор сделал прогноз на возможный бой Нурмагомедова и Фергюсона

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Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор поделился ожиданиями от возможного поединка между действующим обладателем титула организации в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном.
Макгрегор сделал прогноз на возможный бой Нурмагомедова и Фергюсона
  • © Joel Marklund/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Сложно сказать. Но, если честно, мне кажется, что Хабиб одержит победу. Хотя Тони — отличный боец, он падает, поднимается, снова сражается и никогда не устаёт. Но я бы поставил на Хабиба», — приводит слова Макгрегора «Чемпионат».

В ночь с 7 на 8 сентября на турнире UFC 242 в Абу-Даби Нурмагомедов победил Дастина Порье удушающим приёмом в третьем раунде и второй раз в карьере защитил титул чемпиона UFC в лёгком весе. 

Глава UFC Дана Уайт неоднократно говорил, что Фергюсон должен стать следующим соперником Нурмагомедова.

Ранее Макгрегор заявил, что переоценил навыки борьбы Нурмагомедова.

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