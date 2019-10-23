Макгрегор заявил, что переоценил навыки борьбы Нурмагомедова

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор заявил, что переоценил навыки борьбы действующего обладателя титула организации в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова.

«Мы существенно переоценили его навыки борьбы и неверно оценили его ударные навыки. Это мы исправим», — приводит слова спортсмена Allboxing.

По его мнению, он был сильнее в эпизодах с захватами в третьем раунде. Тем не менее он отметил, что не был достаточно уверен в себе после всех травм.

«Когда я покинул арену, я смотрел на повторы эпизодов снова и снова. Я выслеживал последовательность действий. И вспоминал подготовку. В ней что-то было необходимо, а что-то излишне», — сказал Макгрегор.

Макгрегор потерпел поражение от Нурмагомедова в октябре 2018 года. С тех пор ирландец не выходил в октагон.

Ранее экс-чемпион UFC Фрэнки Эдгар заявил, что Макгрегор разрушил свой образ крутого парня в бою с Нурмагомедовым.