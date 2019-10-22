Экс-чемпион UFC: Макгрегор разрушил свой образ крутого парня в бою с Нурмагомедовым

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Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Фрэнки Эдгар прокомментировал противостояние обладателя титула в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова и ирландского бойца Конора Макгрегора.
Экс-чемпион UFC: Макгрегор разрушил свой образ крутого парня в бою с Нурмагомедовым
  • © khabib_nurmagomedov / Instagram

«Макгрегор разрушил свой образ крутого парня в бою с Хабибом. Нурмагомедов абсолютно искренен в том, что тема с Макгрегором для него принципиальна. Он живёт по кодексу чести. Я тренировался со многими дагестанцами, они соблюдают этот кодекс. Нельзя говорить то, что позволял себе Макгрегор. Хабиб ведёт себя как джентльмен, что доказывает его общение с Порье», — заявил Эдгар в интервью YouTube-каналу Breaking Bread with Nick Turturro.

Макгрегор оскорблял семью Нурмагомедова и совершал нападение на автобус, в котором ехала команда россиянина. В поединке, который прошёл на турнире UFC 229 в октябре 2018 года, ирландец уступил чемпиону UFC сдачей.

Ранее российский боец UFC объяснил, почему Фергюсон не опасен для Нурмагомедова.

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