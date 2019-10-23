Московское «Динамо» одержало третью победу подряд в КХЛ
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Встреча прошла во Владивостоке и завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей.
В составе бело-голубых дубль оформил Дмитрий Яшкин, а также отличились Максим Афиногенов и Сергей Бойков. У хозяев единственную шайбу забросил Александр Коннов.
Для «Динамо» эта победа стала третьей кряду в регулярном чемпионате.
В параллельной игре хабаровский «Амур» одолел «Сочи» (2:1).
Ранее СКА потерпел четвёртое подряд поражение в КХЛ, уступив по буллитам «Нефтехимику».