Футболист «Манчестер Сити» Стерлинг рассказал, где хранит мячи после хет-триков

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Полузащитник английского «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг ответил на вопрос, где он хранит мячи, которые уносит после своих хет-триков.
Футболист «Манчестер Сити» Стерлинг рассказал, где хранит мячи после хет-триков
  • © James Gill via www.imago-images.de
  • globallookpress.com

«В доме матери на Ямайке. Кладу их в стеклянные ящики. Я купил дополнительные ящики, чтобы в случае хет-трика сразу класть мячи туда и передавать маме», — приводит слова Стерлинга Twitter УЕФА.

Стерлинг забил три мяча в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с итальянской «Аталантой» (5:1).

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» разгромил «Аталанту» в матче ЛЧ.

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