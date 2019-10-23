Футболист «Манчестер Сити» Стерлинг рассказал, где хранит мячи после хет-триков
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«В доме матери на Ямайке. Кладу их в стеклянные ящики. Я купил дополнительные ящики, чтобы в случае хет-трика сразу класть мячи туда и передавать маме», — приводит слова Стерлинга Twitter УЕФА.
Стерлинг забил три мяча в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с итальянской «Аталантой» (5:1).
Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» разгромил «Аталанту» в матче ЛЧ.