Хет-трик Стерлинга помог «Манчестер Сити» разгромить «Аталанту» в матче ЛЧ

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Английский «Манчестер Сити» одержал разгромную победу над итальянской «Аталантой» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.
Хет-трик Стерлинга помог «Манчестер Сити» разгромить «Аталанту» в матче ЛЧ
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Встреча, прошедшая на стадионе «Этихад», завершилась со счётом 5:1 в пользу хозяев поля.

«Аталанта» забила первой — пенальти реализовал Руслан Малиновский.

В составе «Манчестер Сити» дубль оформил Серхио Агуэро, а Рахим Стерлинг стал автором хет-трика.

В четвёртом туре «Аталанта» примет «Манчестер Сити» в Бергамо. Матч состоится 6 ноября.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» проиграл «Ювентусу» в матче Лиги чемпионов.

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