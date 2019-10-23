Хет-трик Стерлинга помог «Манчестер Сити» разгромить «Аталанту» в матче ЛЧ
- @ChampionsLeague
Встреча, прошедшая на стадионе «Этихад», завершилась со счётом 5:1 в пользу хозяев поля.
«Аталанта» забила первой — пенальти реализовал Руслан Малиновский.
В составе «Манчестер Сити» дубль оформил Серхио Агуэро, а Рахим Стерлинг стал автором хет-трика.
В четвёртом туре «Аталанта» примет «Манчестер Сити» в Бергамо. Матч состоится 6 ноября.
Ранее сообщалось, что «Локомотив» проиграл «Ювентусу» в матче Лиги чемпионов.