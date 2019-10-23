Чемпион UFC Джонс ответил на вызов Фергюсона

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Обладатель титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжёлом весе американец Джон Джонс отреагировал на вызов соотечественника Тони Фергюсона.
Чемпион UFC Джонс ответил на вызов Фергюсона
  • © Hans Gutknecht/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Стой, когда начался конфликт?! Я думал, что у нас всё хорошо! Что тебя разозлило?» — написал спортсмен в своём Twitter.

Он отметил, что эта ситуация вызывает у него недоумение, так как, по его словам, он недавно обсуждал с Фергюсоном проведение совместной тренировки. Джонс также предположил, что Фергюсон таким образом «пиарит себя».

«Ничего не знал о проблемах Тони с психикой, но сейчас знаю. Я прошу прощения за свой ответ ему и двигаюсь дальше», — резюмировал Джонс.

Фергюсон является одним из главных потенциальных соперников для чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова. 

Ранее сообщалось, что Фергюсон бросил вызов чемпиону UFC в полутяжёлом весе Джонсу.

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