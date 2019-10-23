«Флорида» одолела «Питтсбург» в НХЛ, Бобровский совершил 21 сейв

«Флорида Пантерз» переиграла «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Санрайзе и завершилась в пользу хозяев — 4:2.

В составе «Пантерз» отличились Ноэль Аккьяри, Денис Мальгин, Джонатан Юбердо и Фрэнк Ватрано. Гости ответили шайбами Теодора Блюгерса и Патрика Хёрнквиста.

Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 21 бросок из 23.

В следующем матче «Флорида» сыграет с «Калгари Флэймз», а «Питтсбург» — с «Тампа-Бэй Лайтнинг».

Ранее два очка Александра Овечкина помогли «Вашингтон Кэпиталз» победить «Калгари» в НХЛ.