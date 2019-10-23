«Флорида» одолела «Питтсбург» в НХЛ, Бобровский совершил 21 сейв
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Встреча прошла в Санрайзе и завершилась в пользу хозяев — 4:2.
В составе «Пантерз» отличились Ноэль Аккьяри, Денис Мальгин, Джонатан Юбердо и Фрэнк Ватрано. Гости ответили шайбами Теодора Блюгерса и Патрика Хёрнквиста.
Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 21 бросок из 23.
В следующем матче «Флорида» сыграет с «Калгари Флэймз», а «Питтсбург» — с «Тампа-Бэй Лайтнинг».
Ранее два очка Александра Овечкина помогли «Вашингтон Кэпиталз» победить «Калгари» в НХЛ.