Мещеряков о поражении «Локомотива» от «Ювентуса»: немножко нам не хватило

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Председатель совета директоров московского «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал поражение команды от туринского «Ювентуса» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.
Мещеряков о поражении «Локомотива» от «Ювентуса»: немножко нам не хватило
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«Играли более чем достойно, никаких претензий к команде нет. Против команды с таким уровнем игроков и стоимостью, которая намного превышает нашу команду, смотрелись очень хорошо. Немножко нам не хватило. Достаточно посмотреть, кто выходит у «Ювентуса» во втором тайме. А выходит один из лучших нападающих мира. Будем бороться дальше», — приводит слова Мещерякова «Чемпионат».

«Локомотив» на выезде уступил Ювентусу со счётом 1:2. В четвёртом туре команды встретятся в Москве, на «РЖД Арене». Игра пройдёт 6 ноября.

Ранее Василий Кикнадзе заявил, что «Локомотив» заслуживает высочайшей оценки за игру с «Ювентусом».

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