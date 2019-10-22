Бывший клуб сына Сёмина разгромил соперника со счётом 21:0

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«Нарва-Транс» одержал разгромную победу над «Эстон Виллой II» в матче 1/8 финала Кубка Эстонии по футболу.
Бывший клуб сына Сёмина разгромил соперника со счётом 21:0
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Встреча, прошедшая в Нарве, завершилась со счётом 21:0 в пользу хозяев поля.

Наибольшее число голов в матче в свой актив записал Эдуард Головлёв, отличившийся девять раз.

«Нарва-Транс» является двукратным обладателем Кубка Эстонии по футболу.

С мая по август 2019 года команду возглавлял сын главного тренера московского «Локомотива» Юрия Сёмина — Андрёй Семин.

Ранее сообщалось, что голкипер «Коньяспора» был удалён на 11-й секунде матча чемпионата Турции.

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