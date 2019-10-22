Вратарь «Коньяспора» был удалён на 11-й секунде матча чемпионата Турции

Голкипер турецкого «Коньяспора» Серкан Кырынтылы получил красную карточку на 11-й секунде матча местного чемпионата с «Йени Малатьяспор» (0:2).

В матче восьмого тура чемпионата Турции по футболу голкипер команды «Коньяспор» Серкан Кырынтылы на 11-й секунде получил красную карточку. Вратарь попытался перехватить мяч за пределами штрафной площади, но осознав, что не успевает, схватил его в руки.

Konyaspor Yeni Malatyaspor maçında Serkan Kırıntılı 20 sn kırmızı kart görüyor :) https://t.co/cMDnSqljjt — C💫B ᴇ ş i ᴋ ᴛ ᴀ ş (@cemal_3545) October 21, 2019

Находясь в меньшинстве на протяжении всего матча, «Коньяспор» уступил со счётом 0:2.

Ранее сообщалось, что УЕФА начал расследование возможного провокационного поведения футболистов сборной Турции.