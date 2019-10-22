Вратарь «Коньяспора» был удалён на 11-й секунде матча чемпионата Турции

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Голкипер турецкого «Коньяспора» Серкан Кырынтылы получил красную карточку на 11-й секунде матча местного чемпионата с «Йени Малатьяспор» (0:2).
Вратарь «Коньяспора» был удалён на 11-й секунде матча чемпионата Турции
  • Reuters

В матче восьмого тура чемпионата Турции по футболу голкипер команды «Коньяспор» Серкан Кырынтылы на 11-й секунде получил красную карточку. Вратарь попытался перехватить мяч за пределами штрафной площади, но осознав, что не успевает, схватил его в руки.

Находясь в меньшинстве на протяжении всего матча, «Коньяспор» уступил со счётом 0:2.

Ранее сообщалось, что УЕФА начал расследование возможного провокационного поведения футболистов сборной Турции.

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