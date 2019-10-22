Представитель Де Ла Хойи отверг обвинения в адрес боксёра в изнасиловании

Представитель бывшего чемпиона мира в шести весовых категориях Оскара Де Ла Хойи отверг обвинения в адрес легендарного боксёра в сексуальном насилии.

«Недавно был подан необоснованный иск, в котором утверждается, что Оскар Де Ла Хойя подверг сексуальному насилию неизвестную женщину, что является полной ложью. Оскар — очень успешный бизнесмен, управляющий одной из ведущих спортивных и развлекательных компаний страны, и поэтому является целью таких обвинений», — приводит ESPN заявление представителя Де Ла Хойи.

Отмечается, что сам 46-летний спортсмен сейчас недоступен для комментариев, поскольку принимает участие в ежегодной конвенции Всемирного боксёрского совета (WBC) в мексиканском Канкуне.

Ранее стало известно, что Де Ла Хойя обвиняется в изнасиловании.