СМИ: Де Ла Хойя обвиняется в изнасиловании

Легендарный боксёр, бывший чемпион мира в шести весовых категориях Оскар Де Ла Хойя обвинён в сексуальном насилии.

Как сообщает ESPN, в Калифорнийский суд был подан иск от девушки, обвинившей 46-летнего спортсмена в нападении и изнасиловании, которое произошло в 2017 году.

Отмечается, что на тот момент 29-летняя девушка, с которой Де Ла Хойя познакомился в конце 2016 года, была приглашена боксёром посмотреть его новый дом в Пасадене и там подверглась насилию со стороны экс-чемпиона мира по боксу.

Де Ла Хойя завершил карьеру в 2009 году, после чего начал работать организатором боёв и учредил свою промоутерскую компанию Golden Boy Promotions.

Ранее сообщалось, что экс-игрок сборной Англии по футболу Пол Гаскойн признан невиновным в домогательстве.