Экс-игрок сборной Англии Гаскойн признан невиновным в домогательстве

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Бывший полузащитник сборной Англии по футболу Пол Гаскойн признан невиновным по делу о домогательствах в поезде.
Экс-игрок сборной Англии Гаскойн признан невиновным в домогательстве
  • © Andrew Aleksiejczuk, via www.imago-images.de
  • globallookpress.com

Как сообщает The Guardian, 52-летний футболист был оправдан по обвинению в сексуальных домогательствах, но может быть привлечён к ответственности по статье о нападении.

Для Гаскойна, проходившего лечение от алкогольной зависимости, это не первый случай проблем с законом. В прошлом он был оштрафован за нападение на человека и нарушение общественного порядка, за преследование бывшей подруги. Кроме того, он устроил пьяную потасовку с клиентами одного из отелей в Лондоне.

Ранее сообщалось, что Федерацию плавания США обвиняют в игнорировании жалоб спортсменов на домогательства.

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