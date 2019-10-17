Экс-игрок сборной Англии Гаскойн признан невиновным в домогательстве
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Как сообщает The Guardian, 52-летний футболист был оправдан по обвинению в сексуальных домогательствах, но может быть привлечён к ответственности по статье о нападении.
Для Гаскойна, проходившего лечение от алкогольной зависимости, это не первый случай проблем с законом. В прошлом он был оштрафован за нападение на человека и нарушение общественного порядка, за преследование бывшей подруги. Кроме того, он устроил пьяную потасовку с клиентами одного из отелей в Лондоне.
Ранее сообщалось, что Федерацию плавания США обвиняют в игнорировании жалоб спортсменов на домогательства.