Стал известен состав «Локомотива» на матч ЛЧ с «Ювентусом»

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Пресс-служба московского «Локомотива» огласила стартовый состав команды на матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с туринским «Ювентусом».
Стал известен состав «Локомотива» на матч ЛЧ с «Ювентусом»
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С первых минут на поле «Альянц Стэдиум» в Турине выйдут Маринато Гилерме, Брайан Идову, Ведран Чорлука, Бенедикт Хёведес, Мурило Серкейра, Владислав Игнатьев, Жоау Мариу, Дмитрий Баринов, Гжегож Крыховяк, Алексей Миранчук и Антонио Эдер.

В запасе остались Антон Коченков, Дмитрий Живоглядов, Станислав Магкеев, Соломон Кверквелия, Александр Коломейцев, Роман Тугарев и Даниил Куликов.

Матч состоится 22 октября и начнётся в 22:00 мск.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» обыграл «Ювентус» в матче Юношеской лиги УЕФА.

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