«Локомотив» обыграл «Ювентус» в матче Юношеской лиги УЕФА
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Встреча, прошедшая в Турине, завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
Победу «Локомотиву» принесли голы Максима Петрова и Ильи Петухова, реализовавшего пенальти.
«Ювентус» ответил голом Паоло Гоцци.
Для московской команды это первая победа на групповой стадии. «Локомотив» с тремя очками занимает третье место. «Ювентус» и «Атлетико» занимают первое и второе места с шестью очками в активе, «Байер» с одним очком — четвёртый.
Ранее Юрий Сёмин заявил, что не намерен делать акцент в «Ювентусе» только на Криштиану Роналду.