«Локомотив» обыграл «Ювентус» в матче Юношеской лиги УЕФА

Московский «Локомотив» одержал победу над туринским «Ювентусом» в матче третьего тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА.

Встреча, прошедшая в Турине, завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Победу «Локомотиву» принесли голы Максима Петрова и Ильи Петухова, реализовавшего пенальти.

«Ювентус» ответил голом Паоло Гоцци.

Для московской команды это первая победа на групповой стадии. «Локомотив» с тремя очками занимает третье место. «Ювентус» и «Атлетико» занимают первое и второе места с шестью очками в активе, «Байер» с одним очком — четвёртый.

Ранее Юрий Сёмин заявил, что не намерен делать акцент в «Ювентусе» только на Криштиану Роналду.