Сёмин заявил, что не намерен делать акцент в «Ювентусе» только на Роналду

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин поделился ожиданиями от предстоящего матча третьего тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов с туринским «Ювентусом».

«Ювентус» произвёл, как всегда, очень сильное впечатление в последнем матче Серии А. «Ювентус» — это не один Роналду. Каждый игрок — большой мастер и большая звезда. Неправильно делать акцент только на одного Криштиану», — цитирует Сёмина официальный сайт красно-зелёных.

Он также признался, что говорил с защитником железнодорожников Бенедиктом Хёведесом, который ранее выступал за итальянский клуб, об обстановке в «Ювентусе».

Встреча между «Ювентусом» и «Локомотивом» пройдёт 22 октября в Турине. Начало — в 22:00 мск.

Ранее Маурицио Сарри назвал «Локомотив» опасным соперником для «Ювентуса».