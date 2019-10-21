Сёмин заявил, что не намерен делать акцент в «Ювентусе» только на Роналду

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Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин поделился ожиданиями от предстоящего матча третьего тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов с туринским «Ювентусом».
Сёмин заявил, что не намерен делать акцент в «Ювентусе» только на Роналду
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«Ювентус» произвёл, как всегда, очень сильное впечатление в последнем матче Серии А. «Ювентус» — это не один Роналду. Каждый игрок — большой мастер и большая звезда. Неправильно делать акцент только на одного Криштиану», — цитирует Сёмина официальный сайт красно-зелёных.

Он также признался, что говорил с защитником железнодорожников Бенедиктом Хёведесом, который ранее выступал за итальянский клуб, об обстановке в «Ювентусе».

Встреча между «Ювентусом» и «Локомотивом» пройдёт 22 октября в Турине. Начало — в 22:00 мск.

Ранее Маурицио Сарри назвал «Локомотив» опасным соперником для «Ювентуса».

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