Гулачи: «Лейпциг» обязан победить «Зенит» в матче ЛЧ
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«Мы поняли наши ошибки в последних играх, но сейчас нет никаких поводов для волнения. Наша цель ясна. Мы играем дома, мы обязаны побеждать, победа придаст нам мотивации на дальнейшие матчи. «Зенит» — это очень компактная команда. Нас ждёт сложный матч против отличного коллектива», — приводит слова Гулачи ТАСС.
Матч «Лейпциг» — «Зенит» состоится 23 октября в Лейпциге на «Ред Булл Арене». Начало — в 19:55 мск.
Ранее сообщалось, что, по мнению главного тренера «Лейпцига» Юлиана Нагельсманна, его команде будет непросто в матче ЛЧ с «Зенитом».