Гулачи: «Лейпциг» обязан победить «Зенит» в матче ЛЧ

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Голкипер немецкого «Лейпцига» Петер Гулачи поделился ожиданиями от матча с российским «Зенитом» в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.
Гулачи: «Лейпциг» обязан победить «Зенит» в матче ЛЧ
  • © Jan Woitas/dpa
  • globallookpress.com

«Мы поняли наши ошибки в последних играх, но сейчас нет никаких поводов для волнения. Наша цель ясна. Мы играем дома, мы обязаны побеждать, победа придаст нам мотивации на дальнейшие матчи. «Зенит» — это очень компактная команда. Нас ждёт сложный матч против отличного коллектива», — приводит слова Гулачи ТАСС.

Матч «Лейпциг» — «Зенит» состоится 23 октября в Лейпциге на «Ред Булл Арене». Начало — в 19:55 мск.

Ранее сообщалось, что, по мнению главного тренера «Лейпцига» Юлиана Нагельсманна, его команде будет непросто в матче ЛЧ с «Зенитом».

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