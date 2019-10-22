Тренер «Лейпцига» считает, что его команде будет непросто в матче ЛЧ с «Зенитом»
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«У «Зенита» очень вариативная команда. Их очень трудно обыграть, в клубе собрано много отличных футболистов и личностей. «Зенит» играет очень компактно, их игра структурирована, с ними надо действовать персонально», — приводит слова Нагельсмана ТАСС.
Он отметил, что сейчас многие говорят, что «Лейпциг» находится в кризисе, но команда пытается вернуться на свой путь.
«Чтобы стать лучше, мы просто должны тренироваться и доказывать каждый день. Нас ждёт сложная игра, мы выложимся на максимум, наши игроки выйдут играть только на победу», — добавил специалист.
Матч «Лейпциг» — «Зенит» состоится 23 октября в Лейпциге на «Ред Булл Арене». Начало — в 19:55 мск.
Ранее сообщалось, что бригада арбитров из Турции обслужит матч ЛЧ «Лейпциг» — «Зенит».