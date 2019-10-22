Футболисты «Динамо» возложили цветы к могиле Льва Яшина

Основной состав московского футбольного клуба «Динамо» почтил память бывшего голкипера команды и сборной СССР Льва Яшина.

Как сообщает пресс-служба клуба, мероприятие прошло в честь 90-летия со дня рождения легендарного вратаря, единственного в истории футбола удостоенного престижной премии «Золотой мяч».

За свою карьеру Яшин становился олимпийским чемпионом и выигрывал чемпионат Европы в составе сборной СССР. Лучшим его результатом на чемпионате мира стало четвёртое место на турнире 1966 года, который проходил в Англии.

Ранее сообщалось, что Станислав Черчесов посетил мероприятия в честь 90-летия Яшина.