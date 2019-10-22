Тренер Альвареса рассказал о тактике мексиканца на бой с Ковалёвым

Наставник мексиканского боксёра Сауля Альвареса Эдди Рейносо заявил, что важной частью поединка его подопечного с чемпионом мира в полутяжёлом весе по версии Всемирной боксёрской организации россиянином Сергеем Ковалёвым будет работа по корпусу.

«Конечно, работа по корпусу Ковалёва — это важная часть нашей стратегии, мы делаем большой акцент на этом. Сауль будет обрабатывать его корпус сериями. То же самое относится и к работе в защите, ведь у Ковалёва сильный удар. Мы будем заставлять Сергея промахиваться, поджимать к канатам и добавлять удары по корпусу», — цитирует Рейносо boxingnews24.

Поединок Сергея Ковалёва и Сауля Альвареса состоится 2 ноября в Лас-Вегасе.

Ранее сообщалось, что Первый канал покажет боксёрский бой Ковалёва и Альвареса в прямом эфире.