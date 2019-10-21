Первый канал покажет боксёрский бой Ковалёва и Альвареса в прямом эфире
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дирекцию общественных связей Первого канала.
Прямая трансляция поединка Ковалёв — Альварес состоится 3 ноября в 6:50 мск. Сам бой пройдёт в американском Лас-Вегасе.
В активе 29-летнего мексиканца 52 победы, одно поражение и две ничьих. В послужном списке 36-летнего Ковалёва 34 победы, три поражения и одна ничья.
Ранее Артур Бетербиев стал пятым российским боксёром в истории, объединившим два титула.