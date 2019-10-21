Первый канал покажет боксёрский бой Ковалёва и Альвареса в прямом эфире

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Первый канал будет транслировать поединок между чемпионом мира по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) в полутяжёлом весе россиянином Сергеем Ковалёвым и обладателем поясов WBC, WBA Super и IBF в среднем весе мексиканцем Саулем Альваресом.
Первый канал покажет боксёрский бой Ковалёва и Альвареса в прямом эфире
  • © РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дирекцию общественных связей Первого канала.

Прямая трансляция поединка Ковалёв — Альварес состоится 3 ноября в 6:50 мск. Сам бой пройдёт в американском Лас-Вегасе. 

В активе 29-летнего мексиканца 52 победы, одно поражение и две ничьих. В послужном списке 36-летнего Ковалёва 34 победы, три поражения и одна ничья.

Ранее Артур Бетербиев стал пятым российским боксёром в истории, объединившим два титула.

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