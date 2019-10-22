Газзаев прокомментировал заявление Черчесова о победе на Евро-2020

Заместитель председателя комитета по физкультуре, спорту и делам молодёжи Госдумы России Валерий Газзаев поддержал заявление главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова о том, что целью команды на чемпионате Европы 2020 года является победа на турнире.

«Приветствую поступок Черчесова, это здоровая амбициозность. Мы должны вселять в футболистов веру в свои силы, нацеливать их на достижение высокого результата, учить их решать не локальные, а глобальные задачи. Приведу пример из своей собственной практики. Впервые я произнёс слова о том, что мы ставим цель выиграть Кубок УЕФА в середине января 2005 года на командном собрании. То есть почти за полгода до победы в Лиссабоне. Изначально отношение журналистов было примерно таким же, как сейчас к заявлению Черчесова. Но с каждым успешным поединком мы становились ближе к цели», — цитирует Газзаева «Спорт-Экспресс».

Московский ЦСКА выиграл Кубок УЕФА в 2005 году. Главным тренером команды был Валерий Газзаев.

Ранее Газзаев заявил, что приглашение Тедеско в «Спартак» обернётся провалом.