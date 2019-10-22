Газзаев считает, что приглашение Тедеско в «Спартак» обернётся провалом

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Заместитель председателя комитета по физкультуре, спорту и делам молодёжи Госдумы России Валерий Газзаев раскритиковал назначение немецкого специалиста Доменико Тедеско в московский «Спартак».
Газзаев считает, что приглашение Тедеско в «Спартак» обернётся провалом
  • РИА Новости

«Считаю приглашение такого тренера очередным экспериментом, который закончится неудачно. Отметил бы прежде всего его великолепные артистические навыки, которые сделали бы честь любому актёру больших и малых академических театров. Зачем было собирать футболистов после матча в центре поля и что-то им говорить? Для этого есть раздевалка. Поразило и заявление относительно нападающих и действий в атаке — у него есть «200 способов игры в футбол». Как может понравиться, когда команда 75 минут играет непонятно во что?» — цитирует Газзаева «Спорт-Экспресс».

В первом матче под руководством Тедеско «Спартак» сыграл вничью с «Рубином» (0:0).

Ранее Тедеско объяснил, почему принял предложение «Спартака».

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