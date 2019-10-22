Венгер поделился мнением о русском пессимизме

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Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер поделился впечатлениями о чемпионате мира по футболу — 2018 и людях в России.
Венгер поделился мнением о русском пессимизме
  • Reuters

«Про российский футбол я всегда думаю лишь одно — почему так мало талантливых футболистов. В такой огромной стране, 150 миллионов населения — и лишь несколько имён. Я провёл очень много времени в прошлом году в России на ЧМ. И был приятно удивлён. Чемпионат был организован очень хорошо, мир познакомился с Россией и наконец-то понял, что Россия — это не режим, а люди, которые так же, как и везде, хотят жить счастливо. Меня удивил негатив в адрес национальной сборной, чего я только не наслушался в кулуарах от россиян: «Опозорятся», «Бездельники», «Гроша ломаного не стоят». Ну и что? Результат превзошёл все ожидания. Понятно, это был порыв, момент во времени, а в целом вам нужно над очень многим работать и многое менять. Но русский пессимизм — это что-то болезненное», — цитирует Венгера Meduza.

Также бывший наставник «Арсенала» заявил, что не считает пребывание российского форварда Андрея Аршавина в своей команде провалом.

Ранее директор МЮ заявил, что задача команды — выиграть чемпионство.

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