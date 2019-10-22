Директор МЮ заявил, что задача команды — выиграть чемпионство

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Исполнительный директор «Манчестер Юнайтед» Эд Вудворд заявил, что цель клуба — победа в Английской премьер-лиге (АПЛ).
Директор МЮ заявил, что задача команды — выиграть чемпионство
  • Reuters

«Мы должны выиграть АПЛ. Я считаю этот турнир главным эталоном успеха. Вы можете попытать счастья в Лиге чемпионов, там необходима удача, чтобы выиграть, но нам нужна победа в премьер-лиге. Второе место — не успех для «Манчестер Юнайтед». Нам надо сделать всё возможное, чтобы снова поднять трофей. Пока этого не будет, наш клуб нельзя считать успешным. Я думаю, мы на верном пути к тому, чтобы выиграть АПЛ. Нужно терпение», — приводит слова Вудворда United We Stand.

В настоящее время МЮ занимает 14-е место в турнирной таблице АПЛ после девяти туров.

Ранее сообщалось, что Эвра заявил, что играть с Милнером было сложнее, чем с Месси.

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