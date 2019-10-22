Эвра заявил, что играть с Милнером было сложнее, чем с Месси

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и «Ювентуса» Патрис Эвра назвал полузащитника «Ливерпуля» Джеймса Милнера самым сложным оппонентом в своей карьере.

«Самый сложный соперник — Джеймс Милнер. Я несколько раз играл против Месси на фланге. Не могу сказать, что это было легко, но мне удавалось справляться с ним. По-настоящему опасным Лионель становится, когда смещается в центр. Милнер же мешал мне постоянно. Я был защитником атакующего типа, он преследовал меня повсюду, боролся со мной в воздухе. В те моменты я думал: «Просто иди в атаку, оставь меня в покое!» Мне было трудно справляться со скоростью Леннона, но самый сложный оппонент — всё равно Милнер», — заявил Эвра в эфире Sky Sports.

Французский защитник выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2006 по 2014 год.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» проиграл «Шеффилду» в девятом туре АПЛ.