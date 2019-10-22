«Матч ТВ» покажет фильм о послевоенном турне ФК «Динамо» по Великобритании

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Стала известна дата премьеры документального фильма «С мячом в Британию» на телеканале «Матч ТВ».
«Матч ТВ» покажет фильм о послевоенном турне ФК «Динамо» по Великобритании
  • РИА Новости

Пресс-служба телеканала «Матч ТВ» огласила дату премьеры фильма «С мячом в Британию». Лента, посвящённая легендарному турне московского «Динамо» 1945 года по Великобритании, выйдет в эфир 13 ноября. В фильме рассказано о турне футбольного клуба «Динамо» Москва по Великобритании в 1945 году. В товарищеских матчах с «Челси», «Арсеналом», «Кардифф Сити» и «Рейнджерс» динамовцы добыли две победы при двух ничьих с разницей забитых и пропущенных голов 19:9.

В общей сложности на четырёх поединках с участием чемпиона СССР побывали 295 тыс. зрителей. Эти товарищеские матчи оказали огромное влияние на темпы развития советского футбола. Исход турне послужил веским доказательством конкурентоспособности советских футболистов на международной арене, что подтолкнуло советских футбольных функционеров к вступлению Федерации футбола СССР в ФИФА.

Ранее сообщалось, что дочь Льва Яшина рассказала об отце.

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