Гонсалес не включил Медведева в список теннисистов, способных свергнуть «большую тройку»

Экс пятая ракетка мира, чилиец Фернандо Гонсалес считает, что существуют лишь два молодых теннисиста, способных свергнуть с трона Новака Джоковича, Рафаэля Надаля и Роджера Федерера — «большую тройку».

«Просто удивительно, что Федерер, Надаль и Джокович до сих пор находятся на уровень выше относительно других игроков. Кажется, что с годами их уровень тенниса только улучшается. Впрочем, и среди юных игроков достаточно талантов. Кого выделю я? Прежде всего это Феликс Оже-Альяссим и Стефанос Циципас. Эти ребята уже продемонстрировали готовность бороться с лучшими на любой из поверхностей», — приводит слова Гонсалеса Tennis World USA.

В обновлённом рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) 21-летний Стефанос Циципас является седьмой ракеткой мира, а 19-летний Оже-Альяссим располагается на 18-й строчке рейтинга. 23-летний россиянин Даниил Медведев занимает четвёртую позицию.

Ранее Рублёв заявил, что стремится полностью реализовать свой потенциал, не акцентируя внимание на других.