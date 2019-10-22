Рублёв: стремлюсь полностью реализовать свой потенциал, не акцентируя внимание на других

Российский теннисист Андрей Рублёв заявил. что не равняется на других спортсменов. а сфокусирован на самосовершенствовании.

«Я не ставлю перед собой задачи быть лучше, чем кто-то ещё. Моя цель — это самосовершенствование. Я стремлюсь полностью реализовать свой потенциал, не акцентируя внимание на других. Конечно, я профессиональный спортсмен и буду очень рад, если когда-нибудь сумею подняться выше всех. Но даже если этого не произойдёт, нужно будет просто признать, что кто-то умеет играть в теннис лучше, чем я. Не вижу в этом ничего сверхъестественного», — приводит слова теннисиста «Коммерсантъ».

20 октября Рублёв выиграл Кубок Кремля, который стал для него вторым трофеем в одиночном разряде.

Ранее сообщалось, что Хачанов вышел во второй круг турнира ATP в Вене.