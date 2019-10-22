Руис заявил о желании подраться с Уайлдером
- © andy_destroyer13
«Я хочу стать абсолютным чемпионом мира в тяжёлом весе. Я близок к тому, чтобы заполучить бой с Уайлдером. Мы с ним иногда говорим по телефону. Мы друзья, поддерживаем друг друга, но во время поединка нет места дружбе, взаимоуважению и другим подобным вещам», — приводит слова Руиса BoxingScene.
В ближайшем поединке мексиканец проведёт реванш с бывшим обладателем своих титулов британцем Энтони Джошуа. Бой состоится 7 декабря в Саудовской Аравии.
Ранее Уайлдер заявил, что предпочёл бы поединок с Руисом, чем бой с Джошуа.