Руис заявил о желании подраться с Уайлдером

Обладатель четырёх чемпионских поясов в тяжёлом весе Энди Руис заявил о желании объединить титулы в бою с чемпионом мира по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) Деонтеем Уайлдером.

«Я хочу стать абсолютным чемпионом мира в тяжёлом весе. Я близок к тому, чтобы заполучить бой с Уайлдером. Мы с ним иногда говорим по телефону. Мы друзья, поддерживаем друг друга, но во время поединка нет места дружбе, взаимоуважению и другим подобным вещам», — приводит слова Руиса BoxingScene.

В ближайшем поединке мексиканец проведёт реванш с бывшим обладателем своих титулов британцем Энтони Джошуа. Бой состоится 7 декабря в Саудовской Аравии.

Ранее Уайлдер заявил, что предпочёл бы поединок с Руисом, чем бой с Джошуа.