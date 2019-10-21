В «Оренбурге» считают, что матч с «Крыльями Советов» должен быть переигран

Член попечительского совета футбольного клуба «Оренбург» Василий Столыпин предложил переиграть матч 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с самарскими «Крыльями Советов».

«Предлагаю такие игры переигрывать на нейтральном поле при судействе другого арбитра, естественно. Такого беспредела не должно быть, от этого падает зрелищность, народ не получает удовольствия», — цитирует Столыпина РИА Новости.

После игры главный арбитр встречи Василий Казарцев был раскритикован за неназначенный пенальти в ворота «Крыльев». Глава судейского корпуса Александр Егоров впоследствии признал ошибку рефери.

Матч между «Оренбургом» и «Крыльями Советов» завершился победой коллектива из Самары со счётом 1:0. Единственный мяч забил полузащитник Паул Антон.

Ранее сообщалось, что тренеры «Оренбурга» и «Крыльев Советов» были удалены в концовке матча РПЛ.