Тренеры «Оренбурга» и «Крыльев Советов» были удалены в концовке матча РПЛ

На последних минутах матча 13-го тура чемпионата Российской футбольной премьер-лиги (РПЛ) между «Оренбургом» и «Крыльями Советов» красные карточки получили главные тренеры команд Владимир Федотов и Миодраг Божович.

Об этом сообщает «Чемпионат».

Также с поля был удалён защитник «Крыльев Советов» Александр Анюков, получивший прямую красную карточку за неспортивное поведение.

Поединок между «Оренбургом» и «Крыльями Советов» завершился победой коллектива из Самары со счётом 1:0. Единственный в матче точный удар — на счету полузащитника Паула Антона.

Ранее Анюков принёс извинения за своё поведение в матче с «Оренбургом».