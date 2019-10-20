Тренеры «Оренбурга» и «Крыльев Советов» были удалены в концовке матча РПЛ
- Владимир Федотов / © Александр Вильф
- РИА Новости
Об этом сообщает «Чемпионат».
Также с поля был удалён защитник «Крыльев Советов» Александр Анюков, получивший прямую красную карточку за неспортивное поведение.
Поединок между «Оренбургом» и «Крыльями Советов» завершился победой коллектива из Самары со счётом 1:0. Единственный в матче точный удар — на счету полузащитника Паула Антона.
Ранее Анюков принёс извинения за своё поведение в матче с «Оренбургом».