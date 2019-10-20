Анюков принёс извинения за своё поведение в матче с «Оренбургом»

Защитник самарских «Крыльев Советов» Александр Анюков принёс извинения за своё поведение в матче 13-го тура Российской премьер-лиги с «Оренбургом».

«Хотел бы принести извинения. В первую очередь тренерскому штабу «Оренбурга» и Андреа Чуканову. Меня перехлестнули эмоции, удаление заслужил», — приводит слова Анюкова пресс-служба «Крыльев».

В компенсированное время игрок в ходе потасовки ударил хавбека «Оренбурга» Андреа Чуканова, за что получил прямую красную карточку.

Встреча прошла в Оренбурге и завершилась со счётом 1:0 в пользу «Крыльев Советов».

Ранее сообщалось, что в «Крыльях Советов» не будут применять санкции к Анюкову за удаление.