В «Крыльях Советов» не будут применять санкции к Анюкову за удаление

Генеральный директор самарского футбольного клуба «Крылья Советов» Виталий Шашков прокомментировал эпизод с удалением защитника команды Александра Анюкова в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Оренбургом».

«Это эмоции футболистов. Все побежали к судье на линии. Эпизод как эпизод, две команды захлестнули эмоции, все понеслись. Санкции к Анюкову? А какие к нему санкции? Это спортивный эпизод», — приводит слова Шашкова «Чемпионат».

По его словам, в эпизоде с красной карточкой со стороны Анюкова не было злого умысла, а судья мог показать защитнику и жёлтую.

В компенсированное время игрок в ходе потасовки ударил хавбека «Оренбурга» Андреа Чуканова.

Встреча прошла в Оренбурге и завершилась со счётом 1:0 в пользу «Крыльев Советов».

Ранее сообщалось, что Анюков в матче с «Оренбургом» впервые в карьере заработал прямое удаление.