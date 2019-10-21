Гончаренко считает, что «Ростов» показывает самый интересный футбол в РПЛ

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Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко ответил на вопрос, какая команда показывает самый интересный футбол в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ).
Гончаренко считает, что «Ростов» показывает самый интересный футбол в РПЛ
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«Что касается того, кто из прямых конкурентов в настоящий момент показывает самый интересный футбол, то «Ростов» изменился по сравнению с прошлым годом», — приводит слова специалиста официальный сайт РПЛ.

Он отметил, что, скорее всего, «Ростову» помогло перестроение на более атакующую схему игры в межсезонье. По его мнению, жёлто-синие заслуженно находятся в лидирующей группе.

«То есть в первую очередь «Ростов» надо отметить», — сказал Гончаренко.

После 13 туров «Ростов» с 26 очками занимает четвёртое место в чемпионате России. У армейцев столько же баллов, но они находятся на одну строчку ниже по дополнительным показателям.

Ранее Гончаренко объяснил, почему ЦСКА не удалось победить «Уфу» в матче РПЛ.

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