Гончаренко объяснил, почему ЦСКА не удалось победить «Уфу» в матче РПЛ

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Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал игру своих подопечных в матче 13-го тура чемпионата Российской футбольной премьер-лиги (РПЛ) с «Уфой», который завершился вничью — 1:1.
Гончаренко объяснил, почему ЦСКА не удалось победить «Уфу» в матче РПЛ
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«Конечно, мы хотели выиграть и должны были выигрывать. Моменты, которые создавали при счёте 1:0, мы должны были довести до того, чтобы был забит второй мяч и игра успокоилась», — цитирует специалиста «Чемпионат» со ссылкой на эфир телеканала «Матч Премьер».

По словам Гончаренко, пока «армейцы» владели минимальным преимуществом, футболисты «Уфы» искали лазейки в обороне ЦСКА при помощи стандартных положений и фланговых подач.

«Но мы должны были успокоить игру раньше. Хотя нужно признать, что всем командам в Уфе несладко», — добавил он.

Ранее сообщалось, что ЦСКА сыграл вничью с «Уфой» в матче РПЛ.

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