Шахматист Карлсен не проигрывает уже 100 партий подряд

Действующий чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен повторил рекорд по продолжительности беспроигрышной серии в классических шахматах.

Как сообщает NRK, беспроигрышная серия Карлсена достигла 100 партий после победы над россиянином Максимом Матлаковым на турнире на острове Мэн.

Таким образом, норвежский гроссмейстер повторил достижение китайца Дин Лижэня, серия которого прервалась на 101-й партии после поражения от француза Максима Вашье-Лаграва.

Карлсен не проигрывает в классических шахматах с 31 июля 2018 года.

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