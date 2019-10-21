Шахматист Карлсен не проигрывает уже 100 партий подряд

Короткая ссылка
Действующий чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен повторил рекорд по продолжительности беспроигрышной серии в классических шахматах.
Шахматист Карлсен не проигрывает уже 100 партий подряд
  • © SCS/Michel Utrecht
  • globallookpress.com

Как сообщает NRK, беспроигрышная серия Карлсена достигла 100 партий после победы над россиянином Максимом Матлаковым на турнире на острове Мэн.

Таким образом, норвежский гроссмейстер повторил достижение китайца Дин Лижэня, серия которого прервалась на 101-й партии после поражения от француза Максима Вашье-Лаграва.

Карлсен не проигрывает в классических шахматах с 31 июля 2018 года.

Ранее Сергей Карякин поздравил Теймура Раджабова с победой на Кубке мира по шахматам.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить