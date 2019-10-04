Карякин поздравил Раджабова с победой на Кубке мира по шахматам

Российский гроссмейстер Сергей Карякин поздравил азербайджанского шахматиста Теймура Раджабова с победой на Кубке мира 2019 года, который прошёл в Ханты-Мансийске.

«Поздравляю Теймура Раджабова с победой в Кубке мира! Финал складывался очень сложно, но всё завершилось удачно!» — написал россиянин в своём Twitter.

По его словам, Раджабов его провожал в аэропорт ранним утром после того, как он вылетел с турнира.

«После этого было невозможно за него не болеть», — подчеркнул Карякин.

В финале КМ Раджабов победил китайца Дина Лижэня.

Ранее Карякин выразил недовольство высокими зарплатами футболистов и хоккеистов.