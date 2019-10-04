Карякин поздравил Раджабова с победой на Кубке мира по шахматам
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- РИА Новости
«Поздравляю Теймура Раджабова с победой в Кубке мира! Финал складывался очень сложно, но всё завершилось удачно!» — написал россиянин в своём Twitter.
По его словам, Раджабов его провожал в аэропорт ранним утром после того, как он вылетел с турнира.
«После этого было невозможно за него не болеть», — подчеркнул Карякин.
В финале КМ Раджабов победил китайца Дина Лижэня.
Ранее Карякин выразил недовольство высокими зарплатами футболистов и хоккеистов.