Карякин поздравил Раджабова с победой на Кубке мира по шахматам

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Российский гроссмейстер Сергей Карякин поздравил азербайджанского шахматиста Теймура Раджабова с победой на Кубке мира 2019 года, который прошёл в Ханты-Мансийске.
Карякин поздравил Раджабова с победой на Кубке мира по шахматам
  • © Нина Зотина
  • РИА Новости

«Поздравляю Теймура Раджабова с победой в Кубке мира! Финал складывался очень сложно, но всё завершилось удачно!» — написал россиянин в своём Twitter.

По его словам, Раджабов его провожал в аэропорт ранним утром после того, как он вылетел с турнира.

«После этого было невозможно за него не болеть», — подчеркнул Карякин.

В финале КМ Раджабов победил китайца Дина Лижэня.

Ранее Карякин выразил недовольство высокими зарплатами футболистов и хоккеистов.

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