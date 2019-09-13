Шахматист Карякин недоволен высокими зарплатами футболистов и хоккеистов
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- РИА Новости
«Одно дело, когда большие зарплаты у именитых футболистов, звёзд. Совсем другое, когда человек сидит на лавке, выходит в одной-двух играх за сезон и получает миллионы. Вот это несправедливо», — приводит слова Карякина официальный сайт Кубка мира по шахматам.
Он также подчеркнул, что шахматы в плане заработка отстают от многих видов спорта, а не только от футбола и хоккея.
Карякин является чемпионом мира по быстрым шахматам (2012), блицу (2016), а также обладателем Кубка мира ФИДЕ (2015).
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